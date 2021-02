Uma das cinco contratações confirmas pelo Cruzeiro para a próxima temporada até o momento, Matheus Neris foi apresentado na tarde desta terça-feira (16), na Toca da Raposa II.

Aos 22 anos, o jogador foi formado no Palmeiras, então detentor de seus direitos econômicos.

Nos últimos dois anos, foi emprestado a Londrina, Inter de Limeira e Figueirense, equipe pela qual disputou 26 jogos na última Série B.

Perto do fim do contrato com o Verdão, Matheus acertou em definitivo com a Raposa até dezembro de 2022, com o clube paulista mantendo um percentual dos direitos do atleta.

Volante de origem, o jogador se apresentou ao torcedor da Raposa, revelando em qual posição mais gosta de jogar.

“Sou primeiro volante, gosto de jogar mais centralizado, fazendo a construção de jogo lá de trás. Também tenho potencial de chegar lá na frente, sei disso. Mas a minha preferência é ser o primeiro volante, na frente da zaga. Mas onde precisar, estou aqui para somar”, disse Neris.

Como um possível diferencial na disputa por uma vaga no time titular, Matheus destacou sua versatilidade, que o credencia a atuar em mais de uma função.

“Já atuei como lateral direito, segundo volante, zagueiro também. Então essa versatilidade para mim é muito importante na hora da opinião do técnico, onde ele deve me colocar. Chego ao Cruzeiro com o objetivo de ajudar. Onde me colocarem, com certeza vou dar o máximo para ajudar o clube”, completou.

Conselho especial

Em relação ao convite do clube estrelado, Neris revelou que recebeu uma orientação especial antes de aceitar a proposta.

“O convite veio um dia antes do meu aniversário. Estava na minha casa. Troquei ideia com meu pai, que é meu parceiro. Telefonei para ele, ele ficou muito feliz. E ele me deu muitos conselhos, falando que eu estava indo para um clube grande, que seria muito feliz aqui. Estou vivendo um sonho aqui dentro. Quero ficar muito mais tempo aqui, conquistar títulos, porque estou muito feliz nessa nova casa”.

Matheus Neris chega para reforçar um setor que passa por mudanças neste início de temporada.

Do elenco da temporada passada, os únicos volantes remanescentes à disposição são Adriano e Jadson.

Titulares em boa parte da Série B, Jadsom Silva se transferiu para o Red Bull Bragantino, e Filipe Machado teve o empréstimo junto ao Grêmio encerrado. A Raposa ainda interesse na volta de Machado.

Outro jogador que atua na posição e tem vínculo ativo com o Cruzeiro, Henrique se recupera de uma cirurgia no joelho direito e não tem prazo para retornar aos gramados.

Além de Neris, o clube estrelado acertou nos últimos dias a chegada do volante Matheus Barbosa, que chega do Avaí, após ter sido cedido ao Cuiabá no último Brasileiro.