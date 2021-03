O Cruzeiro terá mais uma baixa para o jogo deste sábado (6) contra a URT, pela terceira rodada do Mineiro. Além do atacante Felipe Augusto, expulso no duelo com a Caldense, o time celeste não contará com Matheus Neris.

O volante teve detectada uma lesão muscular na região adutora da coxa direita, nesta sexta-feira (5). A assessoria de imprensa do clube informou que o atleta já iniciou os tratamentos na Toca II.

Não há previsão de retorno aos gramados. Foi informado apenas que o jogador desfalcará o Cruzeiro nos próximos dias.

Um dos reforços da Raposa para esta temporada, Neris foi titular nas duas primeiras rodadas, no empate em 1 a 1 com o Uberlândia e na derrota para a Caldense por 1 a 0.