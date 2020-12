O Cruzeiro terá um desfalque para o duelo com o Avaí, nesta sexta-feira (18), às 20h15, no segundo jogo seguido do time celeste no Independência, desta vez pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Matheus Pereira terá de cumprir suspensão diante dos catarinenses.

O atleta da Raposa recebeu o terceiro cartão amarelo aos 10 minutos do segundo tempo do empate em 1 a 1 com o CSA, por conta de uma simulação.

Sem Pereira, a tendência é que Patrick Brey seja escalado como titular da lateral esquerda.

A Raposa ocupa o décimo lugar, com 39 pontos, sete a menos que o Juventude, quarto colocado.