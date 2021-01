Há quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro terá a oportunidade de se reabilitar nesta sexta-feira (8), quando vai encarar o Sampaio Corrêa, às 21h30, no estádio Castelão, pela 33ª rodada do torneio.

O time maranhense, que esteve no G-4 também vive momento ruim na competição, com seis jogos sem vencer, se desgarrando do pelotão da frente.

Apesar da queda de rendimento do adversário nos últimos jogos, o lateral-esquerdo Matheus Pereira pregou respeito ao Bolívia Querida, destacando a presença de Caio Dantas, goleador máximo do torneio, com 17 gols.

"Nós já enfrentamos o Sampaio Corrêa, sabemos que é uma equipe muito forte, está brigando pelo acesso. Eles tem o artilheiro da competição, que está vivendo uma boa fase. Temo que ter atenção nos mínimos detalhes, mas o Cruzeiro é grande, e nós pensamos em vencer sempre, tanto dentro, quanto fora de casa", afirmou o jogador, em entrevista às mídias sociais da Raposa, nesta quinta.

Recuperação

A última partida da Raposa foi no dia 29 de dezembro, quando empatou em 0 a 0 com o Cuiabá, no Independência.

Desde então, os jogadores e a comissão técnica tiveram três dias de folga para a virada do ano, retomando as atividades em seguida.

Esse período de descanso foi comemorado por Matheus Pereira, que vê o time celeste mais inteiro fisicamente para a reta final da Série B.

"Tivemos uma boa recuperação (física), passou o período de festas, concentramos nos treinos, tivemos alguns dias para descansar. Treinamos bem, fortes, a equipe vem preparadíssima para esse grande jogo", completou.

Com 41 pontos, na 13ª colocação, a Raposa busca o triunfo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, que hoje tem o Náutico como primeiro time, e ganhar posições na classificação.