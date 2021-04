Há quase seis anos no Cruzeiro e incorporado ao elenco profissional em agosto de 2020, Matheus Pereira segue firme como titular da lateral esquerda do time e focado na partida de caráter decisivo deste domingo (25), contra o Patrocinense, às 16h, no Mineirão. Uma vitória coloca a Raposa nas semifinais do Campeonato Mineiro.

“Jogo difícil. Temos que ganhar para classificarmos e ficar mais tranquilos. Nesses últimos duelos, a gente cresceu bastante. Infelizmente perdemos o último (1 a 0 para o Pouso Alegre), mas o time está se impondo, criando e no caminho certo. Agora é manter isso para ganhar amanhã (domingo)”, destacou o atleta.

Ciente dessa missão, esperar dar sua contribuição dentro de campo e poder presentear a torcida celeste com um triunfo e a classificação.

“Fico muito honrado em vestir essa camisa. Falei em várias entrevistas que é um sonho realizado, meu e da minha família. Responsabilidade muito grande em vestir essa camisa. (...) Sempre dei a vida pelo clube. Vou fazer um ano de profissional e espero dar muita felicidade para eles (torcedores)”, disse.

Pelo Cruzeiro, Pereira soma 36 partidas e um gol marcado.