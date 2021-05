Eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passa a ter foco total na disputa da Série B.

Em sua segunda participação na competição, a Raposa terá a missão de melhorar consideravelmente a campanha da temporada passada, para tentar o acesso à elite do futebol brasileiro.

No debute no torneio, o time celeste terminou apenas na 11ª colocação, a 12 pontos do G-4.

Agora, com nova comissão técnica e um elenco bastante modificado em relação à última segundona, o time estrelado espera conseguir os objetivos no campeonato.

Para o lateral-esquerdo Matheus Pereira, a experiência na temporada passada deixou a Raposa com mais chances de fazer uma boa campanha neste ano.

“Nossa equipe está bem mais preparada, porque já jogamos a Série B ano passado, sabemos que é muito difícil, um campeonato muito brigado. Agora, vamos entrar muito mais preparado, o Cruzeiro jogou a primeira Série B ano passado, não sabia como lidar, jogar esse Brasileiro. Creio que a equipe está mais madura, o professor conseguiu implantar o que ele quer. Claro que a gente está melhorando a cada dia, evoluindo a cada treino. Creio que vamos fazer um grande Brasileiro e voltar à elite”, disse o lateral, em entrevista à mídias oficiais do clube estrelado, nesta quarta-feira (12).

Titular da equipe estrelada, o lateral de 20 anos também deu a receita para conseguir sucesso na disputa.

“Temos que encarar a Série B mesmo. São jogos muito difíceis, truncados. Jogos da Série B a maioria são no detalhe que se decide uma partida, uma bola parada. Muitos campos da Série B são irregulares. Temos que entrar com uma pegada forte dentro e fora de casa. Porque as equipes são muito bem-preparadas fisicamente e taticamente. Temos que entrar firme porque senão não se ganha os jogos”.

Evolução

Com quase 20 dias de preparação exclusiva para o Brasileiro, a Raposa vai estrear na competição diante do Confiança-SE, no estádio Batistão, em Aracaju, no final de maio.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela detalhada do torneio, informando apenas que o início da disputa está previsto para os dias 28 e 29 de maio, e o encerramento em 27 de novembro.

A espécie de intertemporada que o Cruzeiro terá nos próximos dias dá mais tempo para que a comissão técnica aprimore um trabalho, que já vem sendo elogiado por Matheus Pereira.

“Pegue a nossa equipe nos últimos três meses, a gente vem jogando de uma forma muito diferente. O professor conseguiu implantar a metodologia dele, o que ele quer para a temporada, que é o time com a posse de bola, o time marcar no campo do adversário, isso está sendo muito bom para gente”.