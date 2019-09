No dia em que completou 100 jogos com a camisa do América, o meia Matheusinho foi o grande nome da vitória do Coelho por 2 a 1, nessa terça-feira (10), no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com dois gols no primeiro tempo - sendo um deles, um golaço - o camisa 10 do time alviverde foi o principal responsável pelo triunfo da equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição, que chegou ao décimo jogo de invencibilidade no torneio.

Os três pontos conquistados sobre o Tigre fazem com que o América suba para a 11ª posição na tabela de classificação, com 29 pontos.

Se em boa parte da competição a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição brigou para deixar as últimas colocações, a boa seqüência no campeonato faz com que o time alviverde sonhe com voos mais altos na Série B.

O Coelho agora espera o encerramento da rodada para saber a qual distancia vai estar do G-4. O Coritiba, atual quarto colocado, tem 34 pontos, e joga no sábado (14), contra o Londrina, no interior do Paraná.

Já o Coelho, volta a jogar apenas no dia 20 de setembro, quando vai encarar o Sport, na Ilha do Retiro.

O Criciúma, que pode voltar à zona de rebaixamento nesta rodada, continua com 23 pontos, na 15ª colocação.

Também no dia 20, a equipe catarinense recebe o Atlético-GO, no estádio Heriberto Hulse.

Golaço

De volta à equipe titular após três jogos de ausência, Matheusinho mostrou que está disposto a reeditar o protagonismo da Série B de 2017, quando o Coelho se sagrou campeão.

Aos 19 minutos, o camisa 10 da equipe alviverde recebeu pela esquerda, driblou o marcador, cortou para dentro e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Luiz.

Já aos 45 minutos da primeira etapa, o jovem meia aproveitou passe da direita de Diego Ferreira e bateu de primeira, quase da marca do pênalti, para marcar o segundo do América.

Nem o gol de Léo Gamalho, que aproveitou falha de Ricardo Silva, aos 19 minutos do segundo tempo, ofuscou o brilho de Matheusinho, no Independência.

No final da partida, ainda deu tempo de um lance inusitado. Neto Berola recebeu lançamento em velocidade, avançou em direção ao gol, e foi derrubado pelo goleiro Luiz, ainda na intermediária.

Como se tratava de chance clara de gol, Luiz foi expulso. Como o Tigre já tinha feito as três substituições, o lateral-esquerdo Marlon assumiu à meta nos minutos finais.

100 JOGOS PELO COELHÃO! 🐰💯



Nesta terça, o meia-atacante Matheusinho recebeu, das mãos do membro do Conselho de Administração, Anderson Racilan, uma placa e camisa em homenagem aos 100 jogos pelo América.



O feito foi alcançado no último sábado.

Parabéns, @matheusleo98! pic.twitter.com/xSxqwzDLwa — América FC (@AmericaMG) September 10, 2019

FICHA DO JOGO

América 2 x 1 Criciúma

Motivo: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: Estádio Independência

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias. Trio da Bahia

Gols: Matheusinho, aos 19 minutos e aos 45 minutos do primeiro tempo (América). Léo Gamalho, aos 19 minutos do segundo tempo (Criciúma)

Cartões amarelos: Pedrão e João Paulo (América); Reinaldo, Derlan, Caíque e Marcos Vinícius (Criciúma)

Cartão vermelho: Luiz (Criciúma)

Público: 1.583

Renda: R$7.384,00

América

Airton; Leandro Silva, Pedrão, Ricardo Silva e João Paulo; Flávio (França), Juninho, Willian Maranhão e Diego Ferreira (Neto Berola); Matheusinho (Marcelo Toscano) e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição

Criciúma

Luiz; Maicon (Marcos Vinícius), Sandro, Derlan e Marlon; Liel, Wesley e Daniel Costa (Caíque); Vinicius (Andrew), Léo Gamalho e Reinaldo. Técnico: Waguinho Dias