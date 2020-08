O presidente Sérgio Sette Câmara foi até a Cidade do Galo nesta terça-feira (10) e, além da visita ao Centro de Treinamento, teve uma conversa com o técnico Jorge Sampaoli. Sempre inquieto, o argentino pediu mais contratações ao mandatário do clube alvinegro.

"Vim bater um papo com Sampaoli e conversar sobre os pleitos dele, vou dizer a verdade. Além de ser um treinador extremamente exigente em campo, ele é fora também. Isso é a sede de ganhar, a vontade de ser campeão e de fazer com que o time seja cada dia mais bem treinado, entrosado e competitivo. É o tipo de personalidade que a gente busca; uma mentalidade vencedora", comentou Sette à TV Galo.

"Fui ali conversar com ele. Obviamente me fez alguns pleitos, que não posso falar. Fico com a cabeça até quente (risos). Que bom que ele é proativo. Tem o direito de cobrar da gente, assim como temos de cobrá-lo se necessário. Tudo isso faz parte de um ambiente que considero propício para quem quer brigar por títulos", acrescentou.

Além de um atacante (camisa 9), o Atlético deve buscar outras peças para atender às necessidades de Sampaoli. Com o fechamento da janela de transferências internacionais, o clube precisará recorrer ao mercado interno ou trazer atletas que tenham ficado livre no mercado externo até a data desta segunda (10).

Nos bastidores, fala-se que Eduardo Sasha, atualmente em litígio com o Santos, seja o principal nome para reforçar o setor ofensivo. Sobre a janela internacional, a próxima oportunidade de vinda de atletas que atuam fora do Brasil é a partir de 13 de outubro. A ver.