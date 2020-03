Em busca de um novo diretor de futebol para suceder o demitido Rui Costa, o Atlético pode anunciar Alexandre Mattos, ex-Palmeiras, Cruzeiro e América. Sem visto para trabalhar no futebol inglês e com o surto do Coronavírus no Velho Continente, onde havia acertado com o Reading, o dirigente está no Brasil aguardando uma definição de seu futuro.

De acordo com uma fonte do HD, Mattos está no prédio onde funciona o escritório de advocacia de Sérgio Sette Câmara, presidente do alvinegro. Mera coincidência?

A reportagem tentou contato com o cartola para confirmar a informação recebida, mas as ligações cairam na caixa postal. O Atlético, como de praxe, não comenta nada antes que o martelo seja batido.

**Mais informações em instantes.