Demitido nesta segunda-feira (4), após 298 dias na função de diretor executivo do Atlético, Alexandre Mattos usou as redes sociais para se manifestar. Ele aproveitou para ratificar o bom trabalho desenvolvido e agradecer aos membros da diretoria.

Confira:

"Nos últimos dias vinha realizando o planejamento do departamento de futebol desde campeonato brasileiro e de 2021, juntamente com o treinador Sampaoli e os nossos pares de diretoria normalmente. No dia de hoje, fui convocado pelo presidente Sérgio Coelho para uma reunião, onde fui comunicado da descontinuidade do meu trabalho no CAM, por motivo de troca de diretores, com a posse de um novo presidente que quer novos colaboradores.

Cheguei ao clube poucos dias antes de se iniciar o lockdown por causa da pandemia do coronavírus, com contrato até o fim de 2021, com a missão de resgatar a credibilidade no mercado e principalmente ser protagonista nas duas competições (campeonato mineiro e campeonato brasileiro) restantes do ano. O CAM tinha acabado de ser eliminado na primeira fase da copa do Brasil e da sul-americana, e estava em sexto lugar no campeonato mineiro ( fora da zona de classificação para a fase final). Mesmo na pandemia conseguimos reformular drasticamente o elenco com saídas e chegadas, criar protocolos e regras, fomos CAMPEÕES mineiro 2020 e estamos em segundo lugar no campeonato brasileiro brigando pelo título.

Em pouquíssimo tempo os resultados e objetivos estavam sendo alcançados. Respeito a decisão, desejo aos novos gestores sucesso e saio somente com o sentimento de gratidão por todos. Obrigado Rafael e Rubens Menim, Renato Salvador e em especial ao presidente Sérgio Sette Camara, que me deu a oportunidade de trabalhar em mais um grande clube do futebol brasileiro. Por fim, me direcionar ao torcedor atleticano e dizer a ele que sempre fiz o meu melhor e o quanto foi honroso esses 10 meses de convivência. Meus sinceros sentimento de gratidão a todos vocês!! Muito obrigado e feliz ano novo".