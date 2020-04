O Atlético pode viver nos próximos anos uma mudança de patamar não só no âmbito esportivo, mas também no financeiro. Essa é a expectativa do diretor de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, que chegou recentemente ao clube e tem valorizado bastante ações, já tomadas e pensadas para o futuro, da gestão do presidente Sérgio Sette Câmara - responsável por sua contratação, diga-se de passagem. E na visão do dirigente a concepção do estádio atleticano pode elevar o Galo a outro patamar.

“O Atlético vai ter o seu diferencial em cima do estádio, e não tenho a menor dúvida disso. A sua casa, e realmente sentir na sua casa. O Mineirão é a casa do Atlético, sim. O Independência, também. Mas ali (na Arena MRV) vai possibilitar receitas. Os clubes que estão organizados, que conseguem pagar suas contas em dia, que têm a credibilidade do mercado, são os clubes que podem chegar nesse patamar. E o Atlético é um que está muito claro no caminho para chegar nesse patamar”, declarou o diretor de futebol atleticano em entrevista à ESPN Brasil.

Na visão de Alexandre Mattos, a profissionalização do futebol tem promovido ganhos esportivos em todas as equipes que enxergam essa necessidade de evolução. E isso pode alavancar o próprio Atlético, por exemplo, a uma condição do que o próprio dirigente rotula como "superclube".

“Eu acho que os clubes, de uns 10 ou 15 anos para cá, entenderam que precisam da profissionalização de todos os setores. Começa pelo departamento de futebol, mas todos os setores. Hoje você tem CEO em clube de futebol, há 10, 15 anos atrás não tinha. Hoje o diretor é realmente um diretor profissional, exclusivo, trabalhando. Hoje está muito mais profissional nessa área da gestão de pessoas. Esses clubes que podem alcançar esse status de superclubes, começa com uma estrutura física de centro de treinamentos que possibilita ter isso. Talvez, de 15 anos para cá, a gente viu isso. Vimos o Corinthians, quando acabou seu centro de treinamento, sendo campeão da Libertadores e do Mundial. Também o Atlético, que acabou seu centro de treinamento e foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. O Palmeiras, também. Quando a gente chegou também não tinha um centro de treinamento de acordo com aquilo que era a exigência do Palmeiras, e hoje tem, começou a ganhar os títulos, então precisa ter isso”, opinou.

O início de organização financeira promovido pelo Atlético, no entendimento de Alexandre Mattos, pode colocar o clube muito em breve em um rol bem especial de clubes.

“Acho que o Atlético tem um futuro com muito potencial. Tem um estádio, que em aproximadamente um ano e meio ou dois anos, deve estar pronto. Vai ser um dos poucos clubes com estádio próprio, com capacidade de ter investimento, retorno e receita. Tem uma organização financeira muito bem feita que começou com o presidente Sérgio (Sette Câmara) como o Flamengo começou lá em 2013 saneando as contas, como o Palmeiras começou lá em 2013 saneando as contas. Acho que o nosso potencial é baseado nessa já estruturação que começou há dois anos. Acho que o Atlético tem todo o potencial, a camisa, tem torcida, para, muito rapidamente, disputar de maneira igual, tanto financeira quanto na parte desportiva, com essas equipes”, observou.