O artilheiro do Cruzeiro na temporada, enfim, desencantou nesta Série B do Brasileiro. Ao balançar as redes do Figueirense neste domingo (16), Maurício não apenas ratificou o status de goleador do time no ano, agora com cinco gols, como também garantiu a terceira vitória consecutiva do time celeste na competição.

“Muito feliz por ter feito mais um gol e ajudado o time neste jogo. Sabemos da importância de cada partida, ainda mais a gente, que teve o prejuízo da Fifa (referindo-se à perda de seis pontos antes do início do torneio). Conseguimos segurar bem o resultado”, afirmou o meia à Rede Globo.

O gol do triunfo da Raposa saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, o que deu uma certa tranquilidade aos celestes na volta do intervalo. Para Maurício, um sentimento ainda maior “Uma felicidade muito grande. Eu, que subi no ano passado, tenho colhido coisas boas desde a base. Muito feliz pelo Cruzeiro ter me dado essa oportunidade”, destacou o armador.

Em 2020, Maurício estufou as redes quatro vezes no Campeonato Mineiro e um na Série B. Pela Copa do Brasil, ele ainda não deixou sua marca.