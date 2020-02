O Cruzeiro pode ter dois desfalques para a sequência da temporada. O meia Maurício e o atacante Judivan foram substituídos no segundo tempo do empate em 2 a 2 com o São Raimundo-RR, nessa quinta-feira (13), no estádio Canarinho, em Boa Vista, pela Copa do Brasil, e viraram dúvida para os próximos jogos do time celeste.

O primeiro deixou o gramado com dores na panturrilha direita, e o segundo sentiu um problema na coxa esquerda. Judivan, inclusive, havia sido acionado no segundo tempo, na vaga de Jhonata Robert, e permaneceu apenas 26 minutos em campo.

Os jogadores já iniciaram o tratamento e serão reavaliados pelo departamento médico da Raposa para saberem a gravidade das lesões.

Para o duelo com o São Raimundo, o técnico Adilson Batista não pôde contar com Jadsom (indisposição), Filipe Machado (edema na coxa direita) e Everton Felipe (fadiga muscular).

A expectativa é pelo retorno desses jogadores no confronto com o Patrocinense, no próximo domingo (16), às 19h, no estádio Pedro Alves do Nascimento, no Alto Paranaíba, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.