O meia Maurício, de 19 anos, do Cruzeiro, pode ser anunciado nas próximas horas como reforço do Internacional, que estava no mercado em busca de um substituto para Boschilla, que sofreu uma lesão de ligamento cruzado no joelho direito e vai desfalcar o Colorado por alguns meses.

A ida da promessa cruzeirense para o Beira-Rio é um assunto que surgiu após a chegada de Luiz Felipe Scolari à Toca da Raposa. O treinador deseja contar com o atacante Willian Potker, e chegou a ser cogitada a troca dos dois jogadores.

No time principal desde o ano passado, Maurício pode ser negociado pelo Cruzeiro com o Internacional, que busca substituto para Boschilla, machucado

O negócio não evoluiu porque o Cruzeiro não aceitava a troca simples. Queria uma compensação financeira, pois Maurício tem maior valor de mercado, e ele aumentou, após o meia se destacar nos treinamentos recentes da Seleção Brasileira sub-20.

A diretoria cruzeirense tem interesse num empréstimo de Maurício, pois o jogador pode se valorizar no Beira-Rio, já que o Internacional briga pelo título do Brasileirão e ainda disputa as Copas do Brasil e Libertadores.

Outra possibilidade seria a venda. A intenção cruzeirense seria receber cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 10 milhões) pelos 60% que tem dos direitos econômicos do jogador. Em 30 de novembro do ano passado, a Raposa pagou R$ 700 mil por este percentual ao Deportivo Brasil.

O clube paulista e o próprio jogador são donos dos outros 40% dos direitos econômicos de Maurício.