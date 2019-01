A McLaren confirmou nesta quinta-feira (3) que vai lançar seu novo carro, para a temporada 2019 da Fórmula 1, no dia 14 de fevereiro. A equipe britânica, que conta atualmente com dois brasileiros, quer superar neste ano a fase ruim. O time não vence uma corrida há seis temporadas.



Em tom bem-humorado, o time anunciou que fará o lançamento no Valentine's Day, famosa data no país, que seria o equivalente ao Dia dos Namorados, no Brasil. Para tanto, fez até uma brincadeira em forma de versos: "Some cars are red, others are blue. On Valentine’s Day, we'll reveal ours to you ("alguns carros são vermelhos, outros são azuis. No Dia de São Valentim, vamos revelar a nossa para vocês", numa tradução livre).



Além do carro, a equipe britânica terá outras novidades neste ano. A começar pela dupla de pilotos: o espanhol Fernando Alonso e o belga Stoffel Vandoorne serão substituídos pelo espanhol Carlos Sainz Jr. e pelo novato britânico Lando Norris. O brasileiro Sérgio Sette Câmara será o piloto de testes.



O também brasileiro Gil de Ferran segue como um dos três principais dirigentes do time, que terá outro reforço na parte técnica nesta temporada. James Key deixou a Toro Rosso para integrar a McLaren neste ano. Em má fase nos últimos, o tradicional time da F-1 terminou o último Mundial de Construtores na sexta colocação em 2018.



A McLaren é a quarta equipe a anunciar a data do lançamento do seu novo carro, ainda sem local definido. A Renault apresentará o seu modelo 2019 no dia 12 de fevereiro, em Enstone, na Inglaterra; a Racing Point (ex-Force India) vai lançar no da 13 do mesmo mês, em Toronto. E a Ferrari já programou sua apresentação no dia 15, sem local confirmado.



As datas são próximas da primeira bateria de testes da pré-temporada, que começará no dia 18 de fevereiro. Vai até o dia 21. A segunda será realizada entre 26 de fevereiro e 1º de março. Ambas as baterias serão em Barcelona, na Espanha.



O primeiro GP da temporada 2019, como de costume, será disputado na Austrália, no dia 17 de março, na cidade de Melbourne.