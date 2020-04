O interesse do Atlético no meia-atacante Marcelino Moreno, do Lanús, não é mera especulação. A informação, divulgada no início da semana pelo TNT Sports, da Argentina, foi confirmada nesta quinta-feira (2) pelo Hoje em Dia, em conversa com o próprio atleta.

"Sei que o Atlético se comunicou diretamente com o presidente do Lanús. Porém, no clube não me disseram nada além disso; apenas do interesse", revela o jogador de 24 anos, que desperta o desejo de Jorge Sampaoli. "Me encantaria ser dirigido pelo Sampaoli", acrescenta.

Com vínculo até junho do ano que vem com a equipe argentina, Moreno fez 21 jogos na temporada 2019/20 e anotou três gols. De acordo com o TNT Sports, o meia-atacante possui uma cláusula de US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões), caso siga para outra equipe antes do encerramento do contrato. Contudo, a proposta do Atlético deve ser bem menor, o que pode dificultar a batida de martelo. A ver.