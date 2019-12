A vergonha pela queda à Série B do Campeonato Brasileiro calou os medalhões do Cruzeiro. Na saída do Mineirão após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, jogadores experientes preferiram o silêncio.

Atletas como os atacantes Fred, Pedro Rocha, Sassá e David ficaram calados ao receberem questionamentos da imprensa no estacionamento do Gigante da Pampulha.

Quem teve personalidade para falar no pior momento da história do Cruzeiro foram alguns garotos.

O lateral-direito Weverton mostrou enorme pesar pelo rebaixamento do Cruzeiro, mas disse que dará sua vida dentro de campo para ajudar o clube.

“Sou um atleta do clube. Estou aqui para o que precisar. Vou dar a minha vida dentro de campo. Infelizmente a gente caiu para a Série B, mas é a vida, vamos seguir em frente”, disse.

Outro jogador revelado pela base e que não se escondeu no momento complicado foi o zagueiro Fabrício Bruno.

“Do mesmo jeito que eu estou sofrendo, eu sou um torcedor, 30 mil, 40 mil também estão sofrendo. E é ruim ver o futebol terminar do jeito que terminou. Um jogo não terminar em função de tudo o que aconteceu. Agora é ter sabedoria e cabeça no lugar”, comentou, dizendo que vai ficar para subir com o time.

“Se tem negociação eu não sei de nada. Cai com o Cruzeiro, então vou procurar subir com o Cruzeiro. É uma dor pra mim. Muitos são de longe, eu sou daqui (Belo Horizonte). É uma dor que eu carrego no coração. Muitos vão sair, vão curtir as férias, eu sou daqui, então vou curtir um pouco a família”, desabafou Fabrício Bruno.

Outro jovem jogador não falou no momento em que se dirigiu ao ônibus do clube. O volante Éderson colocou sua mala no bagageiro do veículo e não conversou com os jornalistas.

Mesma coisa fez o também volante Jadson, que apenas acenou dizendo que não falaria.

Seguranças particulares dos atletas ainda atrapalharam o trabalho dos jornalistas, criando corredores para que os jogadores passassem sem serem filmados.

Na coletiva oficial de imprensa falaram o técnico Adilson Batista e o gestor de futebol Zezé Perrella.