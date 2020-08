O técnico Jorge Sampaoli surpreendeu mais uma vez e o Atlético tem novos titulares para encarar o Corinthians, a partir das 19h15 desta quarta-feira (12), no Mineirão.

Em relação ao time que enfrentou o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro, o argentino fez mudanças importantes.

A primeira delas foi no esquema de jogo. Se contra o atual campeão nacional o comandantedo alvinegro entrou com três zagueiros, contra os paulistas serão apenas dois, com o retorno de Réver, no lugar de Igor Rabello.

No meio de campo, Allan dá lugar a Jair; no ataque, Savarino vai para o banco e Marrony - o atacante não iniciou contra o Flamengo - terá a companhia de Keno e Marquinhos.

Confira a escalação do Galo: