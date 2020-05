O retorno às atividades no Atlético podem marcar também o início de novas caras na Cidade do Galo em breve. A primeira delas, o volante Léo Sena, de 24 anos. Destaque do Goiás nas últimas temporadas, o jogador está na mira do alvinegro e pode reforçar a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli.

Conforme noticiado pela Rádio 98 FM, os mineiros fizeram uma proposta final, na casa dos R$ 5 milhões, e agora aguardam resposta dos esmeraldinos. Sena tem contrato até dezembro e já deixou clara a intenção de mudar de ares imediatamente. O atleta, inclusive, tem como um dos agentes o ex-volante Josué, campeão da Libertadores de 2013 pelo Galo.

Contudo, rechaçando os R$ 3 milhões, mais a ida do atacante Edinnho com salários pagos pelo Atlético, o Goiás chegou a pedir apenas a quantia de R$ 9 milhões. Por isso, fica a dúvida se a nova investida alvinegra, conduzida pelo diretor executivo Alexandre Mattos, terá resultados positivos. Cabe lembrar que, pelo potencial de venda e idade, Sena estaria dentro do perfil dos "parceiros" (BMG e MRV) do cllube mineiro. A ver.