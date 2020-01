O meia-atacante Hyoran está liberado para estrear pelo Atlético. Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, até o final de 2020, o jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta terça-feira (14).

Regularizado, o Hyoran pode atuar pela primeira vez pelo Galo na estreia do Alvinegro no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, na próxima terça-feira (21), às 21h30, no estádio Parque do Sabia, no Triângulo Mineiro.

Aos 26 anos, o meia-atacante é um dos quatro reforços anunciados pelo Atlético, até o momento. Além de Hyoran, o Galo contratou o lateral-direito Mailton, o volante Allan e o atacante Dylan Borrerro. O clube ainda aguarda a regularização dos três últimos.