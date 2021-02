Uma das poucas apostas do técnico Jorge Sampaoli, oriundas das categorias de base do clube, o meia Calebe ainda não sabe se permanecerá no clube. Tudo depende se o Atlético pagará os R$ 400 mil ao São Paulo, para exercer a compra definitiva dos 70% dos direitos econômicos do do jogador de 20 anos.

Emprestado pelo Tricolor Paulista ao Galo até 28 deste mês, Cabele vive a expectativa do "fico" e encara a permanência como sonho. Entrevistado desta quinta-feira (18) na Cidade do Galo, ele falou sobre o assunto.

“Essa questão, eles (diretorias) estão conversando. É um objetivo meu permanecer no clube, é um grande sonho ficar aqui. Sempre conversei com meus pais que meu objetivo é ficar aqui no Galo. Estou esperando eles decidirem isso para eu ficar aqui definitivo.”

Com Sampaoli, Calebe participou de 10 partidas no Campeonato Brasileiro. Assim como Savinho, ele despertou a confiança do comandante argentino, que não tem permanência garantida no clube. Ao que tudo indica, Sampaoli trocará mesmo o Atlético pelo Olympique de Marseille, da França.