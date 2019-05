O meia Maurício, recém-promovido das categorias de base para o time principal do Cruzeiro, participará do período de preparação do Brasil para a Copa América. O jovem meio-campista de 17 anos, segundo a assessoria de imprensa da Raposa, viaja nesta quinta-feira à Granja Comary, em Teresópolis, onde a Seleção Brasileira vai se preparar para o torneio sul-americano.

Além de Maurício, outro cruzeirense foi convocado pelo técnico Tite para fazer parte desse período de preparação do Brasil no Rio de Janeiro. Trata-se do lateral-direito Weverton, que, inclusive, já viajou para se apresentar no centro de treinamentos da Seleção Brasileira.

Emprestado ao Cruzeiro pelo DEsportivo Brasil até setembro, Maurício recebeu sondagens de clubes europeus. Para ficar com o jogador, a Raposa precisa pagar R$ 1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos do atleta.

Elogios



Maurício tem sido bastante elogiado pela comissão técnica do time principal do Cruzeiro. O meia foi promovido à equipe de Mano Menezes após a campanha de vice-campeonato da Raposa na Copa do Brasil Sub-20.

“O Mauricio parece um meia promissor, é bem jovem, mas é um jogador que pode fazer a função de beirada, como já fez no sub-20, muitas vezes”, comentou o treinador celeste recentemente.

Em entrevista ao site oficial do Cruzeiro, Maurício falou a respeito da convocação para o período preparatório do Brasil.

Foi uma surpresa muito grande, nunca tinha sido convocado e agora chamado para atuar com a equipe principal. Estou muito feliz e motivado. Espero fazer um bom trabalho e só tenho a agradecer ao Cruzeiro e a minha família por esse chamado”, disse.

Com cinco gols e 19 jogos pelo time sub-20 do Cruzeiro, Maurício também assistiu em seis oportunidades os seus companheiros em lances de gol. Há dois dias o jogador passa por um período de observação com o time principal cruzeirense.

“Um ano atrás estava em um clube pequeno de São Paulo, e agora tudo mudou, estou treinando no Cruzeiro, um dos maiores clubes do país. Graças a Deus as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida e será uma experiência muito bacana poder treinar com atletas que jogam pelas principais equipes do mundo”, comentou Maurício.