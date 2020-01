O futuro do meia Rodriguinho deve ser definido nesta semana. Pelo menos foi o que enfatizou o armador, após a vitória por 1 a 0 em cima do Villa Nova, nesta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

“Estou próximo da definição. Reunimos nesta semana, e vamos decidir o mais rápido possível”, sintetizou o atleta.

A partida diante do Villa foi a 22ª de Rodriguinho com a camisa azul e branca. No ano passado, ele participou apenas de 20 confrontos (anotou oito gols) e passou por procedimentos cirúrgicos, em função de problemas na região lombar. Em 2020, esteve presente nos dois jogos que os celestes fizeram no Mineiro.

Além de sua situação contratual, o meia fez um saldo desses primeiros desafios da equipe na temporada. “(O time) tem muito para evoluir. É um time muito novo, e os meninos estão evoluindo. Estamos errando muitos passes, mas isso é normal”, disse.