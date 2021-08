O meia Giovanni vem fazendo sua parte e emerge como o principal jogador do Cruzeiro nesta terceira Era Vanderlei Luxemburgo. Após marcar um gol nos 2 a 1 sobre o Brusque, ele voltou a balançar as redes, dessa vez diante do Vitória. No entanto, o time celeste não conseguiu alcançar um novo triunfo e ficou no 2 a 2 com o rubro-negro baiano, nessa quarta-feira (11), no Independência.

Ao fim do duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o armador lamentava o resultado que manteve os azuis fora da zona de rebaixamento, mas que impediu a equipe mineira de subir na classificação. A Raposa é a 15ª colocada, com 17 pontos.

“O gol, eu nem ligo; para mim é o de menos. O que importa, para nós, é a vitória. Frustração, porque virar um jogo é difícil. A gente conseguiu virar, e tomar o empate é complicado”, afirmou ao Premiere.

Porém, ele coloca parte da culpa no juiz. “Fomos prejudicados pela arbitragem várias vezes. Hoje (quarta-feira) houve mais um pênalti, fomos prejudicados”, disse.