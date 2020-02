Não é de hoje que o meia Maurício tem ‘limpado a barra’ do Cruzeiro, o que reitera o status de destaque do time neste início de temporada. Pela terceira vez no Campeonato Mineiro, ele balançou a rede adversária, desta vez do Patrocinense, no 1 a 1 deste domingo (16), se tornando o artilheiro da competição, ao lado dos atacantes Ademir e Rodolfo, ambos do América.

“O gol foi fruto de uma grande batalha. Pecamos em muitas coisas. Mesmo com o empate, temos que melhorar muito. Mas fico feliz por ter ajudado. Seguimos invictos na temporada”, afirmou o armador celeste.

Antes do tento deste domingo, no último lance do jogo contra o Patrocinense, que rendeu um empate valioso – por conta das dificuldades da partida – aos azuis, Maurício havia marcado o tento da igualdade no 1 a 1 com o América e o terceiro gol da virada por 4 a 2 em cima do Tupynambás – em que a equipe de Juiz de Fora chegou a abrir 2 a 0.

O Cruzeiro continua sem perder na temporada, com três vitórias e três empates (sendo um deles pela Copa do Brasil). Mesmo assim, não há muito o que comemorar, como enfatiza Maurício.

“Temos que tirar várias lições. Está faltando velocidade na frente. Claro que enfrentamos viagens desgastantes. Mas não é desculpa. Tem muita coisa a acertar. Ao menos conseguimos o empate”, ressaltou.

A Raposa volta a campo nesta quinta-feira (20), às 19h15, contra o Tombense, em jogo adiado da segunda rodada da competição.