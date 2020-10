Após a saída do colombiano Angulo, outro jogador do setor ofensivo do Cruzeiro pode estar deixando a Toca II. Segundo noticiaram a Rádio Guaíba (RS) e a Rádio Itatiaia, o meia Maurício deve se transferir para o Internacional.

Ainda não se sabe como será feito o negócio, se será por empréstimo ou mesmo uma venda de direitos econômicos do jogador. No entanto, a transação pode envolver o atacante Willian Pottker, do Colorado.

Procurada pela reportagem, a diretoria celeste não confirma nem desmente a possibilidade de um acordo.

Prata da casa, Maurício, de 19 anos, subiu para a equipe profissional do Cruzeiro no ano passado, e sua estreia no time de cima foi o empate em 0 a 0 com o Botafogo, no Mineirão, no dia 14 de setembro de 2019.

Após o rebaixamento da Raposa para a Série B do Campeonato Brasileiro, o meia era tido como uma das esperanças dos azuis nesta temporada. No entanto, vem enfrentando altos e baixos.

Até agora, foram 41 partidas e seis gols marcados pelo profissional do Cruzeiro. Em 2019, participou de nove embates, sendo dois como titular, e estufou as redes uma vez. Já em 2020, começou entre os 11 principais em 26 dos 32 jogos em que esteve em campo e anotou cinco tentos.