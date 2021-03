O meia Régis, jogador do Cruzeiro na temporada passada, acionou o clube estrelado na Justiça, cobrando R$ 577.362,36 em verbas trabalhistas.

De acordo com a rádio Itatiaia, as verbas são referentes a salários atrasados, FGTS, 13º e férias.

Contratado em abril do ano passado por empréstimo junto ao Bahia, com a expectativa de ser o principal articulador de jogadas da equipe, Régis não conseguiu engrenar uma sequência positiva de jogos com a camisa celeste.

Em dezembro do ano passado, ainda com a Série B em andamento, o jogador deixou a Toca da Raposa II, após não ter o vínculo com o clube estrelado renovado, após 29 partidas e três gols.

O Hoje em Dia procurou a assessoria de comunicação do Cruzeiro para comentar o caso, e não recebeu retorno até o momento.