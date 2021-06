Ausência na escalação titular e no banco de reservas do Atlético para o jogo desta quinta-feira (10), às 19h, contra o Remo, no Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil, Zaracho testou positivo para a Covid-19.

“Ele está assintomático e já iniciou o período de isolamento, cumprindo o protocolo do departamento médico”, informou o clube, por meio de sua assessoria.

Pelo Galo, Zaracho soma 29 partidas, três gols e uma assistência, dada no último duelo da equipe, a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Brasileirão, em gol marcado por Hulk.

O Atlético entra em campo nesta quinta-feira com Everson; Mariano, Gabriel, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho; Hyoran, Keno e Hulk.