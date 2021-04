A nota triste da vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o América de Cali, nesta terça-feira (27), no Mineirão, pela segunda rodada do grupo H da Copa Libertadores, foi a lesão do meia Zaracho.

Melhor jogador do Galo no primeiro tempo da partida, o argentino sofreu uma entorse no tornozelo direito, após receber um pisão do zagueiro Igor Rabello, em uma disputa de bola no início da segunda etapa, e deixou o gramado de maca, chorando.

No lance em questão, Rabello foi empurrado por jogador do América enquanto saltava para cabecear e acabou atingindo acidentalmente Zaracho na queda.

De acordo com a assessoria de comunicação do Galo, o meio-campo passou por exames de imagem que descartaram fratura no local, e já inicia tratamento intensivo na fisioterapia a partir desta quarta.

Como de praxe para esses casos, o staff do Atlético não divulgou um prazo para a recuperação do jogador.

Com isso, o argentino tem a presença incerta nos próximos compromissos do time comandado pelo técnico Cuca.

O próximo desafio do Galo na Libertadores será na próxima terça, às 19h15, diante do Cerro Porteño, novamente no Mineirão. Antes, o Atlético encara o Tombense, no próximo sábado, às 16h30, no Independência, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro.

