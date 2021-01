Com mais três gols anotados no Campeonato Brasileiro, o Atlético chegou as 51 e, ao lado do São Paulo, tem o ataque mais positivo da atual edição da competição mais importante do país (2020). Se mantiver a média de 1,71 gol/jogo, o time comandado por Jorge Sampaoli pode encerrar a competição batendo o recorde alcançado na década passada.

O ano em que o ataque atleticano foi mais eficaz, de 2011 até 2019, foi em 2015, quando terminou o Brasileirão com 65 tentos anotados. Se seguir na mesma toada, na edição 2020 (que encerra a década), o Galo chegará aos 67.

Artilheiro da equipe na Série A, com 10 gols, o camisa 11 Keno amarga jejum de, agora, sete partidas.

Confira o número de gols anotados pelo Atlético no Brasileirão (na última década):

2019 - 45

2018 - 56

2017 - 52

2016 - 61

2015 - 65

2014 - 51

2013 - 49

2012 - 64

2011 - 50