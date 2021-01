A quarta-feira (20) será de extrema importância para Grêmio e Atlético, que fazem um verdadeiro "jogo de seis pontos" na Arena do Tricolor Gaúcho. Com 50 pontos, os donos da casa querem a vitória para, além de retornarem ao G-4, alcançarem também a mesma pontuação do adversário. O Galo, por sua vez, além de abrir seis de vantagem, pode chegar aos mesmos 56 do vice-líder Internacional, que encara o líder São Paulo no Morumbi. O time paulista tem um a mais.

Melhor mandante do Campeonato Brasileiro e líder do returno, o Atlético tentará ser também visitante indigesto para a equipe comandada por Renato Portaluppi. Dono do ataque mais efetivo da competição mais importante do país, ao lado do São Paulo, o Galo anotou 51 gols até o momento; com 29 partidas disputadas, a média é de 1,71 por duelo. Os mineiros ocupam a terceira colocação geral.

Curiosamente, os alvinegros terão pela frente no Sul do país o time com a melhor defesa da Série A. Forte no sistema, o Tricolor Gaúcho sofreu apenas 24 gols e, com certeza, não dará moleza para Keno, Savarino, Vargas e companhia.

Cabe lembrar que, além de seguir firme no Brasileirão, o Grêmio ainda sonha com o título da Copa do Brasil. Em busca do hexa no torneio nacional, igualando assim o recordista Cruzeiro, o "Imortal" precisará desbancar o Palmeiras na decisão.

Ficha Técnica:

Grêmio x Atlético

Motivo: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Horário: 19h15

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Alex Ang Ribeiro; todos paulistas. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

Grêmio - Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues (Geromel), Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Maicon), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Atlético - Everson; Guga, Réver, Alonso, Arana; Allan, Alan Franco, Hyroan; Keno, Savarino e Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli

Transmissão: Première