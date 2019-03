Eleito pela Conmebol o melhor em campo no jogo contra o Deportivo Lara, disputado nesta quarta-feira (27), o atacante Fred chegou a sua vitória de número 50 com a camisa do Cruzeiro. O camisa 9 já balançou as redes 67 vezes e tem uma média de 0,71 gols por partida pelo clube.

Titular absoluto do técnico Mano Menezes, o centroavante já entrou em campo pela equipe celeste em 96 oportunidades. Caso o comandante gaúcho opte por usar o artilheiro nos próximos quatro compromissos da Raposa, Fred completará seu centésimo jogo pelo Cruzeiro diante da torcida. A marca pode ser alcançada na partida contra o Huracán, da Argentina, no dia 10/04, no Mineirão; o duelo será válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Maior artilheiro da era de pontos corridos do Brasileirão, o atacante cruzeirense se sente em casa no Gigante da Pampulha. Já são mais de 50 gols no estádio, além de boas atuações e assistências. Nesta quarta-feira, quem recebeu o presente açucarado foi o meia Rodriguinho, que marcou o primeiro gol da Raposa na vitória conta os venezuelanos.

Campeão mineiro e da Copa do Brasil na temporada passada, o centroavante busca seu primeiro título internacional pela Raposa em 2019. Em 2005, Fred acumulou a artilharia do Estadual e do torneio nacional.

* Hugo Lobão

sob supervisão de Alexande Simões