A vitória por 3 a 1 sobre o Santos, nesta quarta-feira (13), no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, ampliou a sequência positiva do Atlético como mandante na competição.

O triunfo sobre o Peixe marcou o 11º jogo seguido do Galo sem derrota no principal torneio do país. No período, são dez vitórias e um empate (veja a lista abaixo).

O último, e até agora único, revés do Galo em casa pelo Brasileirão ocorreu no dia 30 de maio, quando perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, no Gigante da Pampulha, pela 1ª rodada.

Com o resultado desta quarta, os comandados de Cuca conquistaram o 31º ponto dos 36 que o time disputou sob seus domínios até agora neste Brasileirão. Tal desempenho deixa o Alvinegro isolado como melhor mandante da Série A.

Outras marcas

Líder do Brasileiro, com 56 pontos, o Galo acumula 18 jogos de invencibilidade no torneio, tendo conquistado 14 vitórias e quatro empates no período.

A última derrota na Série A ocorreu no dia 27 de junho, quando caiu por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada.

Somando duelos pela Libertadores e pela Copa do Brasil a boa temporada do Galo ganha mais um número expressivo, com o time sofrendo apenas uma derrota nos últimos 28 jogos.

Veja a sequência invicta do Galo em casa pelo Brasileirão:

13-10-2021 – Atlético 3 x1 Santos

09/10/2021 – Atlético 3 x 1 Ceará

02/10/2021 – Atlético 1 x 0 Internacional

18/09/2021 – Atlético 3 x 0 Sport

14/08/2021 – Atlético 2 x 0 Palmeiras

01/08/2021 – Atlético 2 x 0 Athletico-PR

25/07/2021 – Atlético 3 x 0 Bahia

07/07/2021 – Atlético 2 x 1 Flamengo

01/07/2021 – Atlético 4 x 1 Atlético-GO

21/06/2021 – Atlético 1 x 1 Chapecoense

13/06/2021 – Atlético 1 x 0 São Paulo

