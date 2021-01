Ser o time de melhor campanha como visitante da Série B do Brasileiro não garantirá ao América vantagem diante do Brasil de Pelotas, nesta terça-feira (19), às 16h, no Bento Freitas, pela 36ª rodada. Mas estar no topo dessa estatística, com 64,71% de aproveitamento, evidencia a força do time alviverde fora de casa. E melhorar esse rendimento será crucial na luta pelo tricampeonato da competição.

Após o duelo com os gaúchos, o Coelho terá mais um compromisso longe de Belo Horizonte nesta Segundona. No sábado (23), às 16h30, a parada será contra o Confiança, no Batistão.

Triunfos nestas duas partidas podem inclusive garantir o troféu aos comandados de Lisca com uma rodada de antecipação, caso a Chapecoense tropece em pelo menos um de seus dois próximos desafios, ante Ponte Preta, na Arena Condá, na quinta (21), e Operário-PR, na segunda (25), no Germano Krüger.

"É pensar jogo a jogo, passo a passo. O próximo desafio é contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, e temos de fazer um bom jogo. Adversário difícil, chato. A gente sabe que será uma decisão para nós e para eles também. Respeitamos, mas vamos em busca dos três pontos", afirmou o zagueiro americano Anderson.

Fora de casa

Dos 67 pontos obtidos pelo América nesta Série B, 33 foram conquistados como visitante. Fora de casa, o alviverde soma nove vitórias, seis empates e somente duas derrotas; marcou 14 gols e sofreu sete.

Restando três rodadas para o fim do campeonato, Anderson espera que o Coelho faça valer essa boa campanha como ‘forasteiro’ e consiga ganhar também o último embate, no Independência, contra o Avaí, no dia 30, às 16h30, no Independência.

"(A Série B) é um título que não tenho na carreira. Assim como outros aqui do elenco não possuem um título nacional. Ele viria para coroar esse trabalho bonito na temporada", disse.

O América, do técnico Lisca, tem 67 pontos, um a mais que a Chapecoense

BRASIL DE PELOTAS X AMÉRICA

Motivo: 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 19/1/2021 (terça-feira)

Horário: 16h

Estádio: Bento Freitas

Local: Pelotas (RS)

Arbitragem: Salim Fende Chavez, auxiliado por Vitor Carmona Metestaine e Fabio Rogerio Baesteiro, todos paulistas

Transmissão: Premiere e SporTV

BRASIL DE PELOTAS

Rafael Martins; Felipe, Heverton, Diego Ivo e Bruno Santos; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Mathezinho; Dellatorre

Técnico: Cláudio Tencati

AMÉRICA

Airton; Joseph (Thalys). Messias, Anderson e Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir. Toscano e Felipe Augusto

Técnico: Lisca