Há exatos 60 anos, um jovem vindo da pequena Papagaios retornava a Belo Horizonte, onde se alistou no exército dois anos antes, para fazer história naquele que se tornaria o principal palco do futebol mineiro a partir de 1965, quando inaugurado. José França, hoje aos 82, guarda memórias peculiares do Gigante da Pampulha.

"No mundo, não tem um estádio de futebol com o acervo do Mineirão. É meu orgulho. Na minha cidade, sou celebridade por esta história criada. Minha missão foi cumprida. Comandei quase 2.500 homens. Tudo pra mim é história e alegria. Nunca tive tristeza. Trabalhei com seriedade", conta Sr. França ao Hoje em Dia.

Fora de combate desde o início da pandemia, este ilustre funcionário, que para muitos é uma "enciclopédia viva" do estádio, conta as horas para outro momento importante da vida. Nesta quarta-feira (10), tomará a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Idealizador das "fichas dos jogos", inicialmente feitas sobre cartolinas amarelas, José França tem em mente cada número e cada detalhe do que foi anotado. Os trezentos toques por minuto na velha máquina de escrever, inclusive, foi um dom adquirido com a prática. Na tarefa, ele contou por muitos anos com a ajuda de Ronan Ramos, ex-companheiro de trabalho.

"Eu tinha o relatório dos jogos. Eu tinha uma pasta. Coloquei no livro até 85. Encadernei todas. Para deixar um legado para as gerações futuras. Comprei uma cartolina amarela. Entregava para o locutor todas as informações do jogo. Ele ia anotando tudo o que acontecia no jogo. Falei pro Ronan que a gente tinha que arrumar um meio de arquivar. Bolamos a ficha e fizemos", relembra.

"Todo time que jogou lá tem uma pasta. São 3.386 jogos registrados. Se precisarem de mim, sempre estarei à disposição, a qualquer hora do dia ou da noite", finaliza.

