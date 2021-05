A confusão ocorrida ao fim do empate sem gols entre América e Atlético, nesse domingo (16), no Independência, foi relatada pelo árbitro Wanderson Alves de Souza na súmula da partida. Ele cita a invasão de campo e comentários – sendo alguns deles, ofensas – de membros da diretoria e da comissão técnica do Galo.

Em um trecho da súmula, o presidente alvinegro, Sérgio Coelho, teria dito ao juiz: “Você está feliz? Deve estar com a camisa do América por baixo. Você nunca mais apita jogo do Atlético. Tinha que dar mais 1 minuto. Olha a sacanagem que você fez hoje”.

A reclamação se deve ao fato de o árbitro ter encerrado a partida, restando ainda alguns segundos de acréscimo, antes de o Atlético ter cobrado uma falta na lateral do campo. O árbitro também encerrou o primeiro tempo faltando alguns segundos, após tiro de meta batido por Everson.

Ainda de acordo com a súmula, o diretor Rodrigo Caetano proferiu: “Você tá de sacanagem, vocês nunca mais apitam jogo do Atlético. Estão de sacanagem com a gente, não é possível”.

O auxiliar Éder Aleixo, ainda segundo o documento, xingou a arbitragem: “Você está de sacanagem acabar o jogo assim. Você é horrível, veio para avacalhar com a gente, seus filhos da p***”.

Confira a súmula neste link.