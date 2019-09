Membros de torcida organizada protestam em frente à casa de Itair Machado

A maior torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, prometeu uma semana de protestos pela má fase e pela crise institucional do Cruzeiro. Depois de manifestação na porta da sede administrativa do clube, dezenas de membros da organizada fizeram vigília, na noite desta segunda-feira (9), na entrada do condomínio onde reside o vice-presidente de futebol Itair Machado, em Nova Lima.



Imagens do protesto foram publicadas no perfil oficial da própria Máfia Azul no Twitter. Membros da organizada levaram faixa com o pedido “Fora Itair” e gritaram palavras de ordem.



Vídeos gravados por moradores do condomínio circulam nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o monitoramento de viaturas da Polícia Militar no local.