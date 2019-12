A derrota por 1 a 0 para o Vasco por 1 a 0, nesta segunda-feira (2), no estádio São Januário, deixou o Cruzeiro muito próximo do primeiro rebaixamento da sua história.

Após o revés para o time carioca, vários memes zoando o momento atual da Raposa começaram a bombar na internet.

Entre as imagens que viralizaram está, inclusive, uma publicação do twitter oficial do Ceará, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que se beneficiou com o insucesso da equipe celeste frente o cruzmaltino. Confira a galeria abaixo

Na 17ª colocação na tabela de classificação, com 36 pontos – dois a menos que o Vozão – o Cruzeiro volta a campo na próxima quinta, para enfrentar o Grêmio, às 19h15, na Arena do Grêmio.

Na próxima rodada, a penúltima do Brasileirão, caso faça menos pontos que o Ceará, que enfrenta o Corinthians, na quarta, no Castelão, o Cruzeiro será rebaixado com uma rodada de antecipação.