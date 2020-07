O mais recente ídolo da torcida atleticana não entra em campo, não faz gol e nem é visto com frequência na Cidade do Galo. Contudo, ajudando com empréstimo, investimentos em reforços, doação do terreno da Arena MRV e muito mais, o empresário Rubens Menins, de 64 anos, caiu nos braços da Massa.

Convidado desta segunda-feira (20) no Papo de Setoristas - programa exibido no Canal Breno Galante, no Youtube -, ele respondeu a vários questionamentos feitos pelos repórteres que cobrem o dia a dia do Atlético, com muito jogo de cintura e clareza.

Para se ter ideia da 'paixão' que Menin despertou nos torcedores, várias mensagens de insatisfação se mostraram presentes no chat ao vivo, principalmente quando foram feitas perguntas mais sérias sobre sua relação com o alvinegro, envolvendo empréstimos e doações. Para estes, o "Paizão" (apelido que ganhou de parte da torcida) estava sendo desrespeitado por ter que prestar certos esclarecimentos.

Torcedor do Atlético desde criança, Menin fez fortuna ao longo da vida e vê, neste momento, a chance de compartilhar parte dela com a sociedade. Como? Investindo no esporte mais praticado no país.

"Eu tenho um projeto pessoal, junto com minha família, e não falo isso com demagogia. Nós vivemos numa comunidade que deu tudo para a gente. Não vim ao mundo a passeio. Por sorte, tenho a oportunidade de voltar tudo isso para a sociedade. Falo que filantropia é igual droga; você não consegue largar. Eu encaixo futebol à filantropia. Quando você está levando alegria para mais de 8 milhões de pessoas (torcedores do Atlético), para mim é como ajudar uma creche, um hospital... Para mim está tudo dentro do mesmo pacote", explicou Rubens.

"O que o esporte traz de benefício para a sociedade, para a meninada, principalmente, é incrível. A criança deixa as drogas de lado para fazer atividades físicas. Acho isso extraordinário", finalizou Menin.