Acompanhe a cronologia. Na quarta-feira passada (16), o Atlético anunciou que Nacho apresentava um quadro viral e desfalcaria o time contra o Internacional, mas que o jogador havia testado negativo para Covid-19. Na quinta (17), o atleta acompanhou a delegação alvinegra para tomar a vacina no Paraguai. No sábado (19), o meia voltou aos treinos na Cidade do Galo e aos planos para o duelo com a Chapecoense. No domingo (20), no entanto, foi constatado que ele contraiu Covid.

Nesta segunda-feira (21), menos de uma hora antes do duelo com a Chape, no Mineirão, o Galo divulgou a informação oficial de que Nacho não estaria apto a entrar em campo, por ter testado positivo.

Além dele, desfalcam a equipe pelo mesmo motivo o defensor Micael, os meias Dylan e Nathan e o atacante Marrony.

O Galo entra em campo nesta segunda com Everson; Guga, Gabriel, Réver e Arana; Allan, Jair, Tchê Tchê e Hyoran; Keno e Hulk.