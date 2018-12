O América fechou, nesta sexta-feira (21), seu quarto reforço para a próxima temporada. Trata-se do lateral-esquerdo João Paulo. O jogador, de 32 anos, assinou contrato com o Coelho até dezembro de 2019. João atua na ala esquerda e pode também jogar mais avançado no meio-campo.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), João Paulo iniciou a trajetória profissional no Avaí-SC. Depois, passou por clubes do interior do Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraíba e São Paulo. Em 2013, o lateral esquerdo foi contratado pelo Flamengo-RJ após ser considerado um dos melhores jogadores da posição na Série A do Campeonato Brasileiro de 2012, com a camisa da Ponte Preta-SP. No time carioca, João Paulo atuou por duas temporadas e foi o titular da posição. No fim de 2014, o atleta encerrou a passagem no Flamengo-RJ com 97 atuações, quatro gols marcados e os títulos da Copa do Brasil de 2013 e Campeonato Carioca de 2014.

Após o Flamengo-RJ, João Paulo defendeu o Palmeiras-SP em 2015. No clube paulista, conquistou sua segunda Copa do Brasil. Em 2016, atuou pelo Bahia-BA e ajudou o time a conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, fechou com o Figueirense-SC e ficou no clube catarinense até o fim da temporada atual. No time de Florianópolis (SC), João Paulo foi um dos líderes do elenco, alcançou o status de capitão e se tornou um dos jogadores mais importantes nos dois anos em que defendeu o clube. O atleta também ajudou o Figueirense-SC a conquistar o Campeonato Catarinense de 2018.

Além dele, a diretoria do alviverde já havia anunciado o meia Marcelo Toscano, o lateral-direito Leandro Silva e o meia-atacante Felipe Azevedo.

Ficha do jogador

Nome completo: João Paulo Gomes da Costa

Data de nascimento: 1/7/1986

Local de nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Altura: 1,73 m

Clubes: Avaí-SC (2006 a 2007), Rio Claro-SP (2008), Novo Hamburgo-RS (2009), Gama-DF (2009), Treze-PB (2010), Mogi Mirim-SP (2011 a 2012), Guarani-SP (2011), Ponte Preta-SP (2012), Flamengo-RJ (2013 a 2014), Palmeiras-SP (2015), Bahia-BA (2016), Figueirense-SC (2017 a 2018).

Principais títulos: Campeonato Paraibano (2010), Campeonato Paulista do interior (2012), Copa do Brasil (2013 e 2015), Campeonato Carioca (2014), Campeonato Catarinense (2018).