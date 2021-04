Um dos maiores ídolos da história do Atlético, o atacante Diego Tardelli tem pouco mais de um mês para convencer a comissão técnica e a diretoria de que merece ter o contrato renovado. O atual vínculo do jogador, prorrogado no início de março, vai até 31 de maio, uma semana após o encerramento do Campeonato Mineiro.

Uma lesão na coxa direita atrapalhou os planos de Tardelli, que disputou apenas dois jogos na temporada, ambos pelo Estadual, e marcou dois gols. Mas apesar do longo período longe dos gramados, especialmente pela grave lesão no tornozelo no ano passado, o camisa 9 tem média superior a de todos os concorrentes diretos por uma vaga no comando de ataque. (Veja a lista abaixo)

Somando os três períodos em que atuou pelo Alvinegro, Diego soma 112 gols em 225 partidas, o que gera um média de 0,49 gols por jogo. Se considerarmos apenas a atual passagem, iniciada em março de 2020, Diego também tem melhores números, com um percentual de 0,33, resultado dos dois gols em seis confrontos.

Em seguida aparece Hulk, que marcou três gols em dez jogos, consolidando uma média de 0,3 gols por jogo.

Veja a média de gols dos candidatos à camisa 9 do Galo: Vargas 25 jogos – 5 gols–média 0,2 Tardelli– 225 jogos– 112 gols - média 0,49 Sasha – 45 jogos – 10 gols – média 0,22 Hulk - 10 jogos – 3 gols - média 0,3 Marrony - 50 jogos – 9 gols - média 0,18

Vaga aberta

Os dados ganham destaque justamente pelo fato de o técnico Cuca ainda não ter definido o titular da posição neste início de trabalho.

Até o momento, o comandante atleticano testou Eduardo Vargas, Eduardo Sasha, Marrony e Hulk na posição. Nenhum conseguiu convencer suficientemente a ponto de cravar a titularidade.

O último, apesar de costumeiramente atuar pelas beiradas do campo, está bem cotado no momento, especialmente pelos dois gols marcados na vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, da Colômbia, na última terça-feira (27), no Mineirão, pela Copa Libertadores.

Deslocado para a função de centroavante diante do time colombiano, Hulk não só contribuiu com gols, mas também apresentou boas movimentações, o que gerou rendimento superior aos concorrentes.

Também sem a característica de atuar como referência no ataque durante a maior parte da carreira, Vargas, Sasha e Marrony foram utilizados centralizados desde a passagem do técnico Jorge Sampaoli na temporada passada, mas também não conseguiram deslanchar até o momento.

Voando

Recuperado da lesão, Diego Tardelli vem aprimorando a forma física nos últimos dias e também já treina normalmente com o restante dos companheiros. A expectativa é de que o atacante seja relacionado para o duelo com o Tombense.

A última partida de Tardelli em 7 de março. Na ocasião, o Galo goleou o Uberlândia por 4 a 0, no Mineirão, pela terceira rodada do Mineiro, com o camisa 9 atuando 83 minutos e marcando um gol.

Um vídeo do treinamento da última quarta, na Cidade do Galo, publicado nas redes sociais pelo próprio centroavante, aumentou ainda mais a expectativa dos atleticanos para o retorno do ídolo. (Veja o vídeo abaixo)

No lance, Diego recebe antes do meio-campo, puxa o contra-ataque, dribla o marcador e bate por cobertura, de longe, acertando o travessão, no que seria um golaço.

A boa forma de Tardelli foi comentada pelo lateral-direito Mariano, que fez questão de elogiar o companheiro de time. “Sabemos da importância do Tardelli no Atlético. Cara super do bem. Pude conhecê-lo aqui. Tem um lance dele correndo nas redes sociais. Um cara que dispensa comentários. Tem um vídeo aí. Podem ver que ele está voando. Logo, logo a torcida vai vê-lo de volta”, disse o lateral, em entrevista coletiva, nesta quinta.