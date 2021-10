Chapecoense e Atlético disputaram uma partida de extremos nessa quarta-feira (6). O líder do Campeonato Brasileiro empatou com a lanterna por 2 a 2, fora de casa.

Após a partida, mesmo que não tão positiva para o Galo, a porcentagem de chances do time mineiro levantar a taça não foi alterada e segue em 87,5%, segundo o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O resultado, no entanto, alterou a tabela de classificação. Com 50 pontos, o Alvinegro manteve a diferença de 11 pontos para o agora segundo colocado Flamengo, que empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, mas aumentou um ponto na vantagem sobre o Palmeiras, que perdeu para o América por 2 a 1, também na noite dessa quarta.

O Flamengo ainda pode diminuir a diferença de pontos para o líder, pois tem dois jogos a menos que o Galo. Sendo assim, o Rubro-Negro soma 8,6% de chances e está em segundo lugar na lista de próvavel campeão do Brasileiro.

Fechando o pódio dos principais postulantes à taça da Série A neste momento, está justamente o Palmeiras, com 1,6% de probabilidade de garantir o título. O Verdão soma os mesmos 39 pontos do que o Flamengo, mas tem dois jogos a mais do que o time carioca.

Já a Chapecoense, que precisava dos três pontos para tentar sair da lanterna da competição, se complicou um pouco mais e tem mais de 99% de chances de ser rebaixada.

