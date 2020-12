O empate cedido nos minutos finais ao Internacional, no último domingo (6), no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão, foi um balde de água fria na briga do Galo com o São Paulo pela liderança do torneio.

Com o resultado, o Alvinegro viu o Tricolor Paulista aumentar para quatro pontos a vantagem na ponta da tabela, podendo ampliar para sete, caso vença o Botafogo, nesta quarta, às 21h30, no Morumbi, em jogo atrasado da 18ª rodada da competição.

Entretanto, apesar da oscilação nos últimos jogos, incluindo o revés para o Athletico-PR, no dia 18 de novembro, no Gigante da Pampulha, os números mostram que o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli tem um início de returno superior ao que teve no primeiro turno, quando, inclusive, liderou o Brasileirão.

Lembrando que a derrota para o Furacão valeu por um duelo atrasado da 6ª rodada, o Atlético ainda não foi derrotado no segundo turno do campeonato.

Nas cinco primeiras rodadas do Brasileiro, o Galo havia vencido o Flamengo, o Corinthians e o Ceará, e perdido para Botafogo e Internacional.

Nos mesmos confrontos, agora pela segunda parte da competição, o Alvinegro soma triunfos sobre o Rubro-Negro, o Timão e a equipe da Estrela Solitária, e empates com o Vozão e com o próprio Colorado.

Invicto, e com 11 pontos, o Atlético é o segundo colocado do returno, com dois pontos a menos do que o São Paulo.

São Paulo

O Tricolor Paulista, por sua vez, soma quatro vitórias e um empate no returno, contra três vitórias, um empate e uma derrota nos cinco primeiros jogos do campeonato.

Importante destacar que a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz só realizou o duelo da primeira rodada, com o Goiás, anteriormente previsto para o dia 9 de agosto, na última quinta.

Na luta para se aproximar da liderança, o Atlético volta a campo neste sábado, para enfrentar novamente o Athletico-PR, dessa vez, pela 25ª rodada do campeonato, às 17h, na Arena da Baixada.

Confira a classificação do returno do Brasileiro: