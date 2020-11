Neste sábado, caso seja acionado pelo técnico Jorge Sampaoli para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, o volante Allan completará 35 partidas com a camisa do Atlético. Ainda sem gols pelo clube mineiro, ele se tornou peça importante para o combate no meio de campo e, esporadicamente, também no auxílio na criação de jogadas.

Entrevistado desta sexta-feira (13) na Cidade do Galo, por meio de coletiva remota, o jogador de 23 anos falou sobre este importante desafio válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, um a menos que o líder Internacional, o time busca uma vitória para, quem sabe, retomar a liderança da competição mais importante do país.

"Sabemos da importância deste jogo contra uma equipe grande, que em casa é difícil de ser batida. Treinamos durante a semana tudo o que precisamos para conquistar estes três pontos e vamos tentar voltar com a vitória de lá. Para quem pensa grande e em título, toda partida é importante. Flamengo e Corinthians são destaques no Brasil, mas não basta ganhar esses dois jogos. Para quem pensa em brigar lá em cima e ser campeão, todo jogo é importante", destacou o volante.

"Jogo grande nos exige mais e precisa de jogadores grandes. Mas sabemos que isso não pode acontecer, principalmente para quem briga lá em cima, pois todo jogo tem que ser encarado como uma final, sem importar com quem quer que seja. Então, vamos trabalhar para que as coisas aconteçam bem daqui para frente. Apesar dos desfalques, temos jogadores do mesmo nível", acrescentou.

Corinthians e Atlético se enfrentam a partir de 19h deste sábado. Para o confronto, Sampaoli não poderá contar com o paraguaio Junior Alonso, com o equatoriano Alan Franco e com o meia-atacante Savarino, convocados para as respectivas seleções. Jair, com lesão muscular, também não será relacionado.