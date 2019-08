Longe da badalação de equipes que contrataram grandes estrelas para o ataque, o Atlético surpreende e apresenta números expressivos no setor ofensivo.

Mesmo com contratações modestas para o setor, o Galo tem o segundo melhor ataque entre as equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 82 gols em 52 jogos, o Alvinegro está atrás apenas do Flamengo, que conta com jogadores do calibre de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, e balançou as redes 87 vezes na temporada, até então.

O desempenho do Atlético chama atenção principalmente pelo fato de que a diretoria optou em concentrar os esforços para reforçar outros setores do time.

Se para a zaga chegaram peças com o status de titulares absolutos como Réver e Igor Rabello, além de uma promessa disputada por várias equipes do país, caso do lateral-direito Guga, do meio para a frente a estratégia foi diferente.

Para reforçar o setor ofensivo da equipe, chegaram, nos três primeiros meses de 2019, os atacantes Maicon Bolt e Papagaio, e os meias Vinícius e Geuvânio.

Com a exceção de Vina, que ganhou a posição de titular nos últimos jogos, nenhuma das contratações para o ataque conseguiu se firmar no time titular, até o momento.

O venezuelano Otero e o argentino Franco Di Santo, que se juntaram a equipe no segundo semestre, tentam ganhar espaço no time comandado pelo técnico Rodrigo Santana.

Trio de ferro

Sem o retorno técnico esperado com os reforços, coube a um trio, fundamental na classificação do Atlético para a Libertadores do ano passado, assumir novamente o protagonismo no comando de ataque.

Juntos, Ricardo Oliveira, Chará e Cazares são responsáveis por 30 gols e 15 assistência no ano.

As surpresas positivas ficam por conta do jovem Alerrandro, que recebeu muitas oportunidades no ano, e correspondeu marcando 13 gols, o que o torna vice artilheiro do time na temporada, com um tento a menos que Oliveira.

Já Vinícius, contratado no início da temporada sem gerar grande expectativa no torcedor, cresceu de rendimento após a pausa para a disputa da Copa América, ganhou a condição de titular e virou peça importante no esquema de Santana. Nesta temporada, o meia disputou 26 jogos e marcou sete gols.