O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que o Campeonato Mineiro será paralisado a partir da próxima segunda-feira (22).

Em entrevista à EPTV, afilada da Rede Globo, nesta quinta, Zema confirmou a interrupção do torneio, após a disputa da 5ª rodada, que será encerrada no próximo domingo.

A decisão foi tomada para se adequar as medidas previstas na Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente, implementadas em todo o estado nesta semana.

“Apenas essa rodada até domingo é que acontecerá. São pouquíssimos jogos e que estarão totalmente dentro dos procedimentos de segurança. A partir daí, tudo suspenso. O que nós queremos são medidas abrangentes que incluam todos, não queremos nenhum setor tendo tratamento diferenciado”, disse o governador.

Reunião marcada

O chefe do Executivo mineiro reafirmou o que havia antecipado na última terça, quando anunciou o endurecimento das medidas para a contenção dos efeitos da pandemia de Coronavírus em Minas.

Na ocasião, Romeu Zema decretou que todos os eventos esportivos, inclusive os de futebol, seriam suspensos no território mineiro.

Horas após o anúncio, uma reunião entre representantes do governo de Minas e da Federação Mineira de Futebol (FMF) selaram a manutenção da 5ª rodada do Mineiro, marcada para ser disputada entre sexta e domingo.

Também ficou acordado que um novo encontro entre as partes vai ocorrer na próxima segunda-feira para que a situação seja discutida novamente.

Contrária a interrupção da competição, a entidade máxima do futebol mineiro vai tentar reverter o quadro.

Covid-19 em Minas

Em meio ao colapso no sistema de saúde, Minas Gerais registrou mais um recorde no número de casos confirmados nas últimas 24 horas. Foram 11.372 notificações computadas no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) em apenas um dia. Com isso, Minas já soma mais de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Até a manhã desta quinta, foram 1.003.104 casos.

O levantamento divulgado nesta manhã também traz um alto número de mortes confirmadas no mesmo período de 24 horas. Foram 274 registros em um único dia. Com os dados, Minas chega à marca de 21.303 vidas perdidas para a Covid-19. A taxa de letalidade está em 2,1% e 792 municípios já tiveram pelo menos uma morte causada pela doença.

Já os recuperados da enfermidade somam 902.637 pessoas. O boletim aponta ainda que 79.164 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.