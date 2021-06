Nem o sal grosso que jogaram no gramado do Mineirão, nem a estreia do técnico Mozart, e nem mesmo os apelos feitos pela torcida celeste adiantaram: o Cruzeiro segue na lanterna da Série B do Brasileiro. Pelo menos, não perdeu novamente.

Devido ao empate com o Goiás, por 1 a 1, neste sábado (12), no Gigante da Pampulha, pela terceira rodada, o time mineiro chegou à sua terceira partida consecutiva sem vencer na temporada.

Antes deste embate, a Raposa havia sido superada pelo CRB, por 4 a 3, também no Gigante da Pampulha, e para a Juazeirense, por 1 a 0 (3 a 2 nos pênaltis), pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em Juazeiro.

Apesar do ponto conquistado, o time continua na última posição do torneio. Na estreia, havia sofrido 3 a 1 para o Confiança, fora de casa. Depois, perdeu para o CRB e, agora, empatou com o Goiás.

O time celeste terá dois compromissos como visitante na sequência da competição. Na quarta-feira (16), às 21h30, enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. E, no próximo sábado (19), às 19h, o Operário-PR, no Germano Krüger.