Um dos destaques na vitória do Atlético, por 2 a 1, sobre o Botafogo, o meio-campista Hyoran já projeta o duelo contra o Internacional. Com a possível volta de vários atletas, ele não sabe se seguirá entre os titulares. Contudo, assim como disse após o jogo no Mineirão, prefere destacar a força do coletivo.

Entrevistado nesta quinta-feira (26) na Cidade do Galo, no retorno das coletivas remotas, o jogador de 28 anos falou sobre a força do Colorado, adversário do próximo domingo (6), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo contra eles. É um time que está brigando na parte de cima da tabela não é à toa. A gente sabe que tem que fazer um grande jogo e acho que o fato principal para a gente conseguir isso é concentração, concentrar na estratégia que o Sampaoli vai nos pedir para fazer um grande jogo, aproveitar as oportunidades que tiver para matar o jogo e buscar essa vitória. É um jogo de seis pontos, confronto direto, e não podemos perder pontos”, destacou Hyoran.

“Essa concorrência só faz o Atlético crescer e o grupo evoluir. A gente sabe que são muitos jogadores de qualidade e, quando a concorrência é grande, quem está dentro de campo tem sempre que desempenhar o seu melhor para não perder sua posição, de uma forma sadia. Acho que é isso que vai acontecer. Espero continuar tendo oportunidades e aproveitá-las da melhor maneira, mas isso cabe ao Sampaoli e depende das estratégias que ele põe em cada jogo. Então, o mais importante dessa concorrência é todo mundo estar preparado para, quando tiver oportunidade, aproveitar e ajudar o Atlético, como a gente fez agora nesses jogos e superou as dificuldades”, finalizou.