O América inicia a contagem regressiva para, finalmente, iniciar a temporada 2021. De volta à elite do futebol brasileiro, o Alviverde disputará o Estadual com moral elevada e em outro patamar, se compararmos com a edição passada do Campeonato Mineiro.

Acumulando o vice-campeonato da Série B do Brasileirão, terminando a competição atrás apenas da Chapecoense e a quarta melhor campanha da cobiçada Copa do Brasil, o time comandado pelo técnico Lisca estreia daqui 11 dias contra o Boa Esporte e, mesmo com uma equipe alternativa - a intenção é usar bastante jovens no início do Mineiro -, o grande objetivo é desbancar o favorito Atlético e dar o troco da eliminação nas semifinais de 2020.

Cabe lembrar que a última volta olímpica do Coelho na competição foi em 2016, quando superou o próprio Galo na decisão; na ocasião, o alviverde quebrar um hiato de 15 anos sem conquistar o troféu.

O duelo contra o Boa será no domingo (28) e está marcado para Às 16h, na Arena Independência.